"Радили депутати": Савченко заявила, що їй пропонували отруїти ВР газом (відео)

Парламентарій шокувала українців черговою скандальною заявою

Народний депутат Надія Савченко під час брифінгу у вівторок, 20 березня, розповіла, що колеги-нардепи пропонували їй отруїти парламент газом. Про це повідомляє "Слово і Діло".

Скандальний політик заявила, що депутати давали йому різні поради з приводу нападу на ВР, коли вона жартувала на цю тему.

"В парламенті від колег, коли я жартувала на тему "а не рушити сюди гранатою", колеги порадили, що краще в фільтрову систему запустити газ і зробити газову камеру. Такі моменти теж розроблялися, такі сюрреалістичні події теж долинали. Об'єкт А повинен був все це фіксувати і постійно передавати, щоб можна було скласти цю політичну провокацію, яка на даний момент сталася". – заявила Савченко.

Відео: Надія Савченко (youtube.com/ЄвгенЛущиков)

Раніше повідомлялося, що Надія Савченко знялася у відео, у якому тонко потроллила своїх колег-парламентаріїв. Парламентарій стоїть вся в чорному, сувора. Камера наближає її обличчя. "Ба-бах! Що, вср*лися?" - вигукує Савченко, після чого на її обличчі з'являється усмішка.

Також Савченко заявила, що її завдання було створювати абсурдну ситуацію, а не теракт.