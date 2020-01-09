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Наглые воровки вынесли из киевского ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка (видео)

STYLERЖизнь    09.01.2020 - 09:15
Наглые воровки вынесли из киевского ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка (видео)
В Киеве воровки вынесли ящик с деньгами для больного ребенка (Фото: коллаж РБК-Украина)

Женщины присвоили деньги, а коробку выбросили в переходе

В Киеве воровки вынесли коробку с пожертвованиями для больного ребенка из ТЦ "Магелан" на Теремках на проспекте Академика Глушкова. Камера наблюдения зафиксировала, как две женщины спокойно и со смехом покидают помещение с большим ящиком.

Инцидент произошел на Рождество около восьми вечера.

Охрана торгцентра сообщила, что позже коробку нашли в подземном переходе неподалеку, но уже пустую.

На кадрах видно, как одна из женщин несла бутылку и закуску, а другая - ящик для сбора денег.

Видео: В Киеве воровки вынесли ящик с пожертвованиями для больного ребенка

После обнаружения пропажи охранная фирма сообщила полиции. Правоохранители составили протокол.

В настоящее время детали о происшествии выясняются. Информации о задержании наглых воровок пока нет.

В Киеве воровки в ТЦ украли пожертвования для больного ребенка (Фото: kiev.informator.ua)

Пользователи сети возмущаются из-за инцидента и циничных действий женщин, которые присвоили себе пожертвования для помощи больному ребенку, и недоумевают, куда смотрела охрана.

  • Я смотрю бабы то телефоны, то кошельки воровали по тц и супермаркетам. Посмотрели что полиции на них по*иг. Пошли по крупному выносить. И тут вышло. Только как можно было не увидеть что выносят такой огромный ящик, я не понимаю. Скоро начнут банкоматы выносить.
  • Охранники увидели по камерам и ничего не сделали. Зачем такая охрана?
  • Им оно и пойдет на лечение;
  • За такое 5 лет строгого режима, без аппеляции!
  • Ну кошмар, у меня просто эмоции переполняют! Поймать, отрубать руки до плечей, чтобы больше ничего никогда не хотелось воровать! У больного ребенка украсть... кара вас настигнет очень скоро!
  • В такой то праздник, так грешить, ужас!

Наглые воровки вынесли из киевского ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка (видео)Наглые воровки вынесли из киевского ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка (видео)Наглые воровки вынесли из киевского ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка (видео)

В Киеве воровки украли пожертвования для больного ребенка (Скрин комментариев facebook.com/kiev.informator.ua)

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