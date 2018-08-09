"Находил мужество оставаться самим собой": умер известный украинский политзаключенный

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Он скончался на 86-м году жизни

Сегодня, 9 августа, из жизни ушел известный украинский диссидент Ярема Ткачук. Ему было 85 лет. Об этом сообщает издание "Новини міста Лева".

Он много лет побыл политическим заключенным, был членом-основателем объединенной Партії Визволення України. Автор различных статей и книг. Написал книгу воспоминаний "Буревії", за которую в 2007 году ему вручили Международную литературную премию Фундации семьи Воскобойников в жанре мемуаристики. Жил в селе Поповичи.

"Яремa Степaнoвич Ткaчук с безграничным пaтриoтизмoм, любoвью и преданностью служил укрaинской нaции. Несмотря на все притеснения, которым підвергались украинцы, он находил мужество оставаться самим собой и чувствовать себя хозяином на своей Земле", - написано в публикации.

Мостиская районная государственная администрация выразила свои соболезнования семье Яремы. "Пусть добрая, светлая память о Яреме Степановиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, любил и уважал. Вечная ему память!" – добавили в издании.

Напомним, в Москве умерла известная советская и российская актриса театра и кино Тамара Дегтярева. Артистке было 74 года.

Также мы писали о том, что 6 августа умер известный украинский актер и режиссер.

Ранее сообщалось о смерти известного мультипликатора, создавшего персонажей из "Каникулы в Простоквашино".

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