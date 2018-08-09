"Знаходив мужність залишатися самим собою": помер відомий український політв'язень

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Він помер на 86-му році життя

Сьогодні, 9 серпня, з життя пішов відомий український дисидент Ярема Ткачук. Йому було 85 років. Про це повідомляє видання "Новини міста Лева".

Він багато років пробув політичним в'язням, був членом-засновником об'єднаної Партії Визволення України. Автор різних статей і книг. Написав книгу спогадів "Буревії", за яку в 2007 році йому вручили Міжнародну літературну премію Фундації родини Воскобійників в жанрі мемуаристики. Жив у селі Поповичі.

"Ярема Степанович Ткачук з безмежним патріотизмом, любов'ю і відданістю служив українській нації. Незважаючи на всі утиски, яким підвергались українці, він знаходив мужність залишатися самим собою і відчувати себе господарем на своїй Землі", - написано в публікації.

Мостиська районна державна адміністрація висловила свої співчуття родині Яреми. "Нехай добра, світла пам'ять про Ярему Степановича назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, любив та поважав. Вічна йому пам'ять!" – додали у виданні.

Нагадаємо, у Москві померла відома радянська і російська актриса театру і кіно Тамара Дегтярьова. Артистці було 74 роки.

Також ми писали про те, що 6 серпня помер відомий український актор і режисер.

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