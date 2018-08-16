Находился под воздействием наркотиков: на Бессарабской площади умер мужчина

Коллаж (РБК-Украина)

Мужчину забрала скорая, но он скончался на пути в больницу

В четверг, 16 августа, около семи утра в Киеве на Бессарабской площади недалеко от супермаркета Billa умер мужчина. По предварительным данным, это произошло от передозировки наркотиками. Об этом сообщил Информатор.

Как рассказал охранник, к магазину подошло двое мужчин. По поведению стало понятно, что они находятся под воздействием наркотических веществ. Одному их них стало плохо и он прилег на ступеньки. Затем мужчине стало трудно дышать и он посинел.

Прибыла скорая помощь. Мужчину стали везти в больницу, но так и не доехав до больницы, он скончался на пути в карете "скорой". Медики констатировали смерть от передозировки наркотиками.

Фото: kiev.informator.ua

Мужчине было около 40 лет. Друг, который тогда находился с ним, рассказал, что тот употреблял препарат "Клофелин". На месте работали две машины скоро помощи и правоохранители.

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