Перебував під впливом наркотиків: на Бессарабській площі помер чоловік

Колаж (РБК-Україна)

Чоловіка забрала швидка, але він помер на шляху до лікарні

У четвер, 16 серпня, близько сьомої ранку у Києві на Бессарабській площі недалеко від супермаркету Billa помер чоловік. За попередніми даними, це сталося від передозування наркотиками. Про це повідомив Інформатор.

Як розповів охоронець, до магазину підійшло двоє чоловіків. По поведінці стало зрозуміло, що вони знаходяться під впливом наркотичних речовин. Одному з них стало погано і він приліг на сходинки. Потім чоловікові стало важко дихати і він посинів.

Прибула швидка допомога. Чоловіка стали везти в лікарню, але так і не доїхавши до лікарні, він помер в кареті "швидкої". Медики констатували смерть від передозування наркотиками.

Фото: kiev.informator.ua

Чоловікові було близько 40 років. Друг, який тоді перебував з ним, розповів, що той вживав препарат "Клофелін". На місці працювали дві машини швидкої допомоги та правоохоронці.

Раніше ми повідомляли про те, що за два дні в Києві відбулося три схожих смерті жінок. Всі вони падали з вікон багатоповерхівок.

Нагадаємо, дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя.

Кеті Стаблфилд вистрілила собі в обличчя з рушниці. Їй не хотілося більше жити: батьки втратили роботу, хлопець пішов до іншої, та ще й зі здоров'ям почалися серйозні проблеми. Але постріл її не вбив.

Раніше в Одесі відпустили на свободу чоловіка, який жорстоко побив як мінімум дев'яти жінок за один день, через кілька годин після його затримання. Повідомлялося, що він перебував під впливом наркотиків.

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