Череда смертей в Киеве: за два дня по похожим обстоятельствам погибло сразу три женщины (фото, видео 18+)

Коллаж (РБК-Украина)

Причиной смерти всех женщин было падение из окон домов

За два дня в Киеве произошло три похожих смерти женщин. Все они падали из окон многоэтажек. Об этом сообщает Информатор.

В понедельник, 13 августа, из балкона на 13 этаже одного из домов, который находится на проспекте Победы, 89а, выпала пожилая женщина. При падении она зацепила кондиционер, установленный на шестом этаже. В результате падения женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Полиция квалифицировала происшествие как несчастный случай, но по словам местных жителей, это было самоубийство.

Фото: пожилая женщина выпала с окна (kiev.informator.ua)

В тот же день с 11 этажа дома по адресу Златоустовская, 44/22 выбросилась молодая женщина, которой, по словам медиков, было до 30 лет. Она упала на козырек ресторана "Тануки", который находится на первом этаже здания. В скорой отметили, что скорее всего девушка находилась под воздействием наркотических веществ или алкоголя. Следствие устанавливает детали происшествия.

Фото: женщина выпала с окна 11 этажа (kiev.informator.ua)

Видео: женщина выпала с окна 11 этажа (kiev.informator.ua)

В ночь на 14 августа в доме по улице Миропольская, 39 произошел похожий инцидент. По неизвестным причинам женщина, которой на вид до 35 лет, выпала с девятого этажа многоэтажного дома. Она погибла на месте, не приходя в сознание. Следствие выясняет был ли это несчастный случай или суицид.

Фото: женщина выпала с девятого этажа (kiev.informator.ua)

Напомним, в Коблево мужчина на глазах у отдыхающих покончил с собой.

В Николаевской области, в Коблево на местной базе отдыха "Валерия" произошла ужасная трагедия. 30-летний мужчина из Беларуси совершил суицид прямо на улице. Он перерезал себе горло куском стекла на глазах у людей.

Также, во Львове сотрудница стоматологической клиники пыталась выпрыгнуть из окна, но к счастью все обошлось.

А в Киеве из-за неразделенной любви 16-летний подросток выпрыгнул с 14-го этажа.

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