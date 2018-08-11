В Коблево мужчина на глазах у отдыхающих покончил с собой

Иллюстративное фото (facebook.com/koblevoonline)

Мужчина приехал на отдых из Беларуси

В Николаевской области, в Коблево на местной базе отдыха "Валерия" произошла ужасная трагедия. 30-летний мужчина из Беларуси совершил суицид прямо на улице. Он перерезал себе горло куском стекла на глазах у людей. Об этом сообщило издание "Новости-N".

Инцидент произошел в пятницу, 10 августа. Сообщается, что Дмитрий, покончивший с собой, отдыхал в шумной компании друзей. В какой- то момент его поведение вышло за рамки адекватного. Сначала он закрылся в авто и стал резать вены. В это же время друзья гражданина из Беларуси уговаривали его открыть машину. Дмитрий поддался на уговоры товарищей и открыл двери, но убежал, так и не успокоившись.

С разбегу он протаранил головой окно соседнего дома и в результате получил глубокие порезы лица и шеи. После этого молодой человек взял осколок разбитого стекла и публично полоснул себя по горлу. Свидетелями трагического случая стало много людей

Мужчина мгновенно истек кровью, а прибывшие на место врачи лишь зафиксировали смерть несчастного.

Тело погибшего белоруса отправили в Николаевское областное бюро судебно-медицинских экспертиз.

По имеющимся данным, Дмитрий прибыл с друзьями на отдых в Коблево в конце июля. Другие отдыхающие с базы "Валерия", рассказали, что компания отдыхала "по полной программе", а последние несколько дней они все время распивали алкоголь.

По предположению сотрудников правоохранительных органов, Дмитрий был не только пьян, но и был под воздействием каких-то наркотиков. Сейчас эту информацию выясняют на экспертизе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Донбассе покончил с собой военнослужащий. Он наложил на себя руки на территории воинской части, где проходил службу.

Также, во Львове сотрудница стоматологической клиники пыталась выпрыгнуть из окна, но к счастью все обошлось.

А в Киеве из-за неразделенной любви 16-летний подросток выпрыгнул с 14-го этажа.

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