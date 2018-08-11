У Коблево чоловік на очах у відпочиваючих покінчив з собою

Ілюстративне фото (facebook.com/koblevoonline)

Чоловік приїхав на відпочинок з Білорусі

В Миколаївській області, в Коблево на місцевій базі відпочинку "Валерія" сталася жахлива трагедія. 30-річний чоловік з Білорусі скоїв суїцид прямо на вулиці. Він перерізав собі горло шматком скла на очах у людей. Про це повідомило видання "Новини-N".

Інцидент стався 10 серпня. Повідомляється, що Дмитро, який покінчив з собою, відпочивав у гучній компанії друзів. У якийсь момент його поведінка вийшла за рамки адекватної. Спочатку він закрився в авто і став різати вени. В цей же час друзі громадянина з Білорусі вмовляли його відкрити машину. Дмитро піддався на умовляння товаришів і відкрив двері, але втік, так і не заспокоївшись.

З розгону він протаранив головою вікно сусіднього будинку і в результаті отримав глибокі порізи обличчя та шиї. Після цього молодий чоловік взяв осколок розбитого скла і публічно полоснув себе по горлу. Свідками трагічного випадку стало багато людей

Чоловік миттєво стік кров'ю, а прибулі на місце лікарі лише зафіксували смерть нещасного.

Тіло загиблого білоруса відправили в Миколаївське обласне бюро судово-медичних експертиз.

За наявними даними, Дмитро прибув з друзями на відпочинок в Коблево в кінці липня. Інші відпочиваючі з бази "Валерія", розповіли, що компанія відпочивала "по повній програмі", а останні кілька днів вони весь час розпивали алкоголь.

За припущенням працівників правоохоронних органів, Дмитро був не тільки п'яний, але і під впливом якихось наркотиків. Зараз цю інформацію з'ясовують на експертизі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Донбасі покінчив із собою військовослужбовець. Він наклав на себе руки на території військової частини, де проходив службу.

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