Во Львове, в здании ратуши, медицинская сотрудница хотела покончить с собой (видео)

Кадр из видео (ru.tsn.ua)

Сотрудник стоматологической клиники хотела выпрыгнуть из окна из-за того, что несколько месяцев не получала зарплату

Вчера сессия Горсовета в львовской Ратуше чуть не закончилась суицидом. Из окна второго этажа здания, высота которого составляет восемь метров от земли, едва не выпрыгнула пожилая женщина. Об этом сообщает "ТСН".

Причиной печального инцидента послужило то, что вместо рассмотрения вопроса по задержкам зарплаты в одной из стоматологических поликлиник города, депутаты решили устроить перерыв. Такая халатность возмутила сотрудницу этой стоматологии, и она молниеносно взобралась на окно, угрожая спрыгнуть на улицу.

Свой поступок врач объяснила тем, что уже несколько месяцев не получает зарплату. С подоконника ее сняли охранники, после того как она закончила свой монолог. Стоит отметить, что женщина не сопротивлялась, а впоследствии и вовсе успокоилась.

Видео: Женщина во львовской ратуше пыталась совершить суицид (ru.tsn.ua)

Чем закончилось рассмотрение этого вопроса, и какая судьба в дальнейшем ожидала эту женщину - неизвестно.

Напомним, что ранее жительница Тернополя рассказала ужасную историю о визите к врачу-стоматологу в государственной больнице: "очередь, благотворительный взнос, 6 практикантов,… а салфеток-то нет".

Рекомендуем к просмотру: