У Львові, в приміщенні ратуші, медична працівниця хотіла накласти на себе руки (відео)

Кадр з відео (ru.tsn.ua)

Співробітник стоматологічної клініки хотіла вистрибнути з вікна зчерез те, що кілька місяців не отримувала зарплату

Вчора сесія Міськради у львівській Ратуші мало не закінчилася суїцидом. З вікна другого поверху будівлі, висота якого становить вісім метрів від землі, ледь не вистрибнула жінка. Про це повідомляє "ТСН".

Причиною сумного інциденту стало те, що замість розгляду питання по затримок зарплати в одній зі стоматологічних поліклінік міста, депутати вирішили влаштувати перерву. Така недбалість обурила співробітницю цієї стоматології, і вона блискавично вилізла на вікно, погрожуючи стрибнути на вулицю.

Лікар пояснила свій вчинок тим, що вже кілька місяців не отримує зарплату. З підвіконня її зняли охоронці, після того як вона закінчила свій монолог. Варто зазначити, що жінка не чинила опір, а згодом і зовсім заспокоїлася.

Відео: Жінка у львівській ратуші намагалася скоїти суїцид (ru.tsn.ua)

Чим закінчився розгляд цього питання, і яка доля надалі чекала цю жінку - невідомо.

Нагадаємо, що раніше мешканка Тернополя розповіла жахливу історію про візит до лікаря-стоматолога в державній лікарні: "чергу, благодійний внесок, 6 практикантів,... а серветок-то немає".

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