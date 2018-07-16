На Донбассе покончил с собой 20-летний военнослужащий

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Парень застрелился на территории воинской части, где служил

В городе Константиновка на Донбассе застрелился украинский военнослужащий. Об этом передает издание "Знамя индустрии" со ссылкой на слова первого заместителя начальника Константиновского отделения полиции Артема Кузнецова.

Солдат ВСУ покончил с собой 9 июля. Трагический инцидент произошел на территории воинской части, где служил боец. В полиции предполагают, что причиной суицида стали проблемы в семье, которые подтолкнули парня на такой шаг.

Известно, что солдат выстрелил себе в рот из автомата Калашникова после телефонного разговора с семьей.

Сейчас все детали происшествия расследует военная прокуратура. Погибшему было всего 20 лет.

Ранее сообщалось, что родные погибшего в зоне ООС бойца Александра Присяжного, который, по предварительной версии, совершил самоубийство, не верят, что парень мог покончить с собой.

В воскресенье, 1 июля, в зоне ООС на боевом посту найдено тело солдата Александра Присяжного, который получил смертельное огнестрельное ранение.

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