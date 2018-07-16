На Донбасі покінчив з собою 20-річний військовослужбовець

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Хлопець застрелився на території військової частини, де служив

У місті Костянтинівка на Донеччині застрелився український військовослужбовець. Про це передає видання "Знамя индустрии" з посиланням на слова першого заступника начальника Костянтинівського відділення поліції Артема Кузнєцова.

Солдат ВСУ покінчив з собою 9 липня. Трагічний інцидент стався на території військової частини, де служив боєць. У поліції припускають, що причиною суїциду стали проблеми в сім'ї, які підштовхнули хлопця на такий крок.

Відомо, що солдат вистрілив собі в рот з автомата Калашникова після телефонної розмови з сім'єю.

Зараз всі деталі події розслідує військова прокуратура. Загиблому було всього 20 років.

Раніше повідомлялося, що рідні загиблого в зоні ООС бійця Олександра Присяжного, який, за попередньою версією, вчинив самогубство, не вірять, що хлопець міг покінчити з собою.

У неділю, 1 липня, в зоні ООС на бойовому посту знайдено тіло солдата Олександра Присяжного, який отримав смертельне вогнепальне поранення.

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