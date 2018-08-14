Низка смертей в Києві: за два дні за схожими обставинами загинуло відразу три жінки (фото, відео 18+)

Колаж (РБК-Україна)

Причиною смерті всіх жінок було падіння з вікон будинків

За два дні у Києві відбулося три схожих смерті жінок. Всі вони падали з вікон багатоповерхівок. Про це повідомляє Інформатор.

У понеділок, 13 серпня, з балкона на 13 поверсі одного з будинків, який знаходиться на проспекті Перемоги, 89а, випала літня жінка. При падінні вона зачепила кондиціонер, встановлений на шостому поверсі. В результаті падіння жінка отримала травми несумісні з життям. Поліція кваліфікувала подію як нещасний випадок, але за словами місцевих жителів, це було самогубство.

Фото: літня жінка випала з вікна (kiev.informator.ua)

В той же день з 11 поверху будинку за адресою Золотоустівська, 44/22 викинулася молода жінка, якій, за словами медиків, було до 30 років. Вона впала на козирок ресторану "Танукі", який знаходиться на першому поверсі будівлі. В швидкій зазначили, що швидше за все дівчина перебувала під впливом наркотичних речовин або алкоголю. Слідство встановлює деталі події.

Фото: жінка випала з вікна 11 поверху (kiev.informator.ua)

Відео: жінка випала з вікна 11 поверху (kiev.informator.ua)

У ніч на 14 серпня в будинку по вулиці Миропільська, 39 стався схожий інцидент. З невідомих причин жінка, якій на вигляд до 35 років, випала з дев'ятого поверху багатоповерхового будинку. Вона загинула на місці, не приходячи в свідомість. Слідство з'ясовує, був це нещасний випадок або суїцид.

Фото: жінка випала з дев'ятого поверху (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, в Коблево чоловік на очах у відпочиваючих покінчив із собою.

В Миколаївській області, в Коблево на місцевій базі відпочинку "Валерія" сталася жахлива трагедія. 30-річний чоловік з Білорусі скоїв суїцид прямо на вулиці. Він перерізав собі горло шматком скла на очах у людей.

Також, у Львові співробітниця стоматологічної клініки намагалася вистрибнути з вікна, але на щастя все обійшлося.

А в Києві через нерозділене кохання 16-річний підліток вистрибнув з 14-го поверху.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Перша допомога при втраті свідомості