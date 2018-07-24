Накроет грозами: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник

Иллюстративное фото (pixabay)

Воздух прогреется до +30 градусов

Во вторник, 24 июля, всю территорию Украины накроет дождями. Местами температура воздуха поднимется выше +30 градусов. Об этом сообщает УНИАН.

На востоке страны синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами. Температура воздуха поднимется днем до +28 +29 градусов.

На севере Украины будет немного прохладнее. Днем столбики термометров покажут +24 +25 градусов. Возможны кратковременные дожди и гроза.

На юге страны пасмурно, дождь с грозой. В Николаеве и Херсоне до +29 +30 градусов, в Запорожье до +30, а в Одессе +27 +28 градусов днем.

В Крыму облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +28 +29 градусов.

Пасмурно, дождь и сильные грозы синоптики обещают и жителям западных областей. В Ужгороде, Ивано-Франковске, Львове и Ровно столбики термометров поднимутся до +25 +26 градусов.

В Хмельницком и Тернополе температура воздуха днем составит +23 +24 градуса.

Прохладнее всего будет в Виннице и Житомире. Там синоптики обещают +22 градуса.

В центральной части страны пройдут грозы, местами возможны кратковременные ливни. Температура воздуха днем от +26 до +28 градусов.

В столице будет тепло, до +25 градусов. Синоптики прогнозируют дождь, местами грозы. Вечером температура воздуха опустится до +22 градусов. Ветер северо-восточный, до 1,8 м/сек.

Карта погоды (УНИАН)

Кстати, синоптики предупредили о том, что во вторник будут дожди и грозы.

Видео: video.rbc.ua