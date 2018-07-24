Накриє грозами: синоптики уточнили прогноз погоди на вівторок

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Повітря прогріється до +30 градусів

У вівторок, 24 липня, всю територію України накриє дощами. Місцями температура повітря підніметься вище +30 градусів. Про це повідомляє УНІАН.

На сході країни синоптики прогнозують сильні дощі з грозами. Температура повітря вдень підніметься до +28 +29 градусів.

На півночі України буде трохи прохолодніше. Вдень стовпчики термометрів покажуть +24 +25 градусів. Можливі короткочасні дощі та грози.

На півдні країни хмарно, дощ з грозою. В Миколаєві і Херсоні до +29 +30 градусів, у Запоріжжі до +30, а в Одесі +27 +28 градусів вдень.

У Криму хмарно з проясненнями. Повітря прогріється до +28 +29 градусів.

Хмарно, дощ і сильні грози синоптики обіцяють і мешканцям західних областей. В Ужгороді, Івано-Франківську, Львові та Рівному стовпчики термометрів піднімуться до +25 +26 градусів.

У Хмельницькому і Тернополі температура повітря вдень становитиме +23 +24 градуси.

Прохолодніше буде у Вінниці та Житомирі. Там синоптики обіцяють +22 градуси.

В центральній частині країни пройдуть грози, місцями можливі короткочасні зливи. Температура повітря вдень від +26 до +28 градусів.

В столиці буде тепло, до +25 градусів. Синоптики прогнозують дощ, місцями грози. Ввечері температура повітря опуститься до +22 градусів. Вітер північно-східний, до 1,8 м/сек.

Карта погоди (УНІАН)

До речі, синоптики попередили про те, що у вівторок будуть дощі та грози.

Відео: video.rbc.ua