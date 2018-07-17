Накроют дожди с грозами: синоптики уточнили прогноз на 17 июля

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На юге существенных осадков не прогнозируют

Во вторник, 17 июля, Украину накроют дожди с грозами. Осадки ожидаются почти на всей территории страны. Об этом сообщает УНИАН.

В Киеве дождь прогнозируют и днем, и вечером. Температура воздуха днем +23, вечером - до +21.

Карта погоды (pogoda.unian.net)

Жителей восточных регионов ждут дожди с грозами, температура до +29.

На юге страны прогнозируют солнечную погоду, также до +29.

На западе Украины будет дождливо, до +25.

Погода (meteo.gov.ua)

Осадки ожидаются и в северных областях, температура воздуха до +23.

В центре страны - дожди и грозы, до +27.

По данным Укргидрометцентра, в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях а также в Крыму – без существенных осадков. На остальной территории – дожди и грозы.

Кстати, метеоролог дала прогноз погоды на август и начало осени.

Эксперт рассказала, каким будет конец июля, последний месяц лета, а также сообщила, когда ждать первых заморозков. Согласно предварительному прогнозу на осень, похолодание в этом году придет весьма рано.

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