Накроют дожди с грозами: синоптики уточнили прогноз на 17 июля

На юге существенных осадков не прогнозируют
Во вторник, 17 июля, Украину накроют дожди с грозами. Осадки ожидаются почти на всей территории страны. Об этом сообщает УНИАН.
В Киеве дождь прогнозируют и днем, и вечером. Температура воздуха днем +23, вечером - до +21.
Карта погоды (pogoda.unian.net)
Жителей восточных регионов ждут дожди с грозами, температура до +29.
На юге страны прогнозируют солнечную погоду, также до +29.
На западе Украины будет дождливо, до +25.
Погода (meteo.gov.ua)
Осадки ожидаются и в северных областях, температура воздуха до +23.
В центре страны - дожди и грозы, до +27.
По данным Укргидрометцентра, в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях а также в Крыму – без существенных осадков. На остальной территории – дожди и грозы.
Кстати, метеоролог дала прогноз погоды на август и начало осени.
Эксперт рассказала, каким будет конец июля, последний месяц лета, а также сообщила, когда ждать первых заморозков. Согласно предварительному прогнозу на осень, похолодание в этом году придет весьма рано.
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