Накриють дощі з грозами: синоптики уточнили прогноз на 17 липня

На півдні істотних опадів не прогнозують
У вівторок, 17 липня, Україну накриють дощі з грозами. Опади очікуються майже на всій території країни. Про це повідомляє УНІАН.
У Києві прогнозують дощ і вдень, і ввечері. Температура повітря вдень +23, вночі - до +21.
Карта погоди (pogoda.unian.net)
Жителів східних регіонів чекають дощі із грозами, температура до +29.
На півдні країни прогнозують сонячну погоду, також до +29.
На заході України дощитиме, до +25.
Погода (meteo.gov.ua)
Опади очікуються і в північних областях, температура повітря до +23.
У центрі країни - дощі та грози, до +27.
За даними Укргідрометцентру, в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, а також в Криму - без істотних опадів. На решті території – дощі та грози.
До речі, метеоролог дала прогноз погоди на серпень і початок осені.
Експерт розповіла, яким буде кінець липня, останній місяць літа, а також повідомила, коли чекати перших заморозків. Згідно з попереднім прогнозом на осінь, похолодання в цьому році прийде доволі рано.
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