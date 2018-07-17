Накриють дощі з грозами: синоптики уточнили прогноз на 17 липня

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На півдні істотних опадів не прогнозують

У вівторок, 17 липня, Україну накриють дощі з грозами. Опади очікуються майже на всій території країни. Про це повідомляє УНІАН.

У Києві прогнозують дощ і вдень, і ввечері. Температура повітря вдень +23, вночі - до +21.

Карта погоди (pogoda.unian.net)

Жителів східних регіонів чекають дощі із грозами, температура до +29.

На півдні країни прогнозують сонячну погоду, також до +29.

На заході України дощитиме, до +25.

Погода (meteo.gov.ua)

Опади очікуються і в північних областях, температура повітря до +23.

У центрі країни - дощі та грози, до +27.

За даними Укргідрометцентру, в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, а також в Криму - без істотних опадів. На решті території – дощі та грози.

До речі, метеоролог дала прогноз погоди на серпень і початок осені.

Експерт розповіла, яким буде кінець липня, останній місяць літа, а також повідомила, коли чекати перших заморозків. Згідно з попереднім прогнозом на осінь, похолодання в цьому році прийде доволі рано.

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