UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нам не жалко": в Ивано-Франковске пожилая пара невероятным способом поддержала ВСУ (видео)

В Ивано-Франковске пожилая пара поддержала ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Ивано-Франковске на благотворительной ярмарке к волонтерам подошла пара пожилых людей из Харькова. Они рассказали, что у них нет денег, поэтому они отдали на продажу серебряную брошь.

Об этом говориться на странице благотворительной ярмарки "Save.Ukraine" в Instagram.

Когда пара из Харькова подошла к волонтерам, женщина сказала: "Мы не можем сильно помочь средствами, но возьмите эту брошь, которую муж подарил мне в молодости и продайте. Наш сын на войне, поэтому нам не жалко".

В частности, таким образом пожилая пара решили сделать свой вклад для помощи армии. Со слезами на глазах волонтеры взяли брошь, а мужчина с женщиной направились дальше.

Сначала волонтеры не имели целью ее продавать. Они внесли сумму за нее и хотели, чтобы брошь стала талисманом.

Впрочем, после огласки истории, они решили, что объявят сбор 1 млн грн для ВСУ. Часть средств планируют передать на тот батальон, где служит сын этой пары.

Саму брошь планируют в конце сбора вернуть пожилой паре.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк - 4627 0551 1011 5184 Двирничук Яна

Монобанк - 5375 4112 0174 1910 Двирничук Игорь.

Ранее мы сообщали, что дети в Конотопе устроили блокпост и собирают на ВСУ.

Также мы писали, что в Ирпене дети сами готовят и продают лимонад, чтобы помочь армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины