Нападение на чиновницу в Херсоне: журналистка указала на странности в расследовании

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Она рассказала, кто занимается расследованием дела

Расследование дела о нападении на чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк ведет прокурор Евгений Красножон. Именно из-за него дело о гибели журналиста Вячеслава Веремия было квалифицировано как хулиганство. На это указала журналистка Ольга Худецкая на своей странице в Facebook.

"Юрий Луценко взял сегодня под контроль дело, это замечательно, но давайте посмотрим, кто же руководит процессуальными руководителями всея Херсонщины? Чьи подчиненные так тупят вместе с полицейским следствием на пару и за сутки все никак не начнут раздупляться? А руководит ими прокурор Евгений Красножон. Тот самый, из-за которого гибель Веремия квалифицировалась как хулиганство, а не убийство", – написала она.

Скриншот (facebook.com/olga.khudetska)

Журналистка напомнила, что Красножон подписал закрытие производства против главного фигуранта дела Юрия Крысина по статье "убийство".

"Вынырнул он в Херсоне уже руководителем отдела, ничего себе. Пошел на повышение. Хотя это постановление о закрытии дела по Крысина по убийству Веремия в 2018 году отменил суд, кстати, что лишний раз зафиксировало документально, насколько Красножон был неправ", – отметила Худецкая.

Как написала журналистка, нападение на чиновницу тоже изначально было квалифицировано как хулиганство. Она добавила, что за сутки полицейские ничего не сделали, чтобы расследовать дело по гарячим следам.

"Ребята приехали к Екатерине Гандзюк и выяснили, что следствие тупит - экспертизы до сих пор не сделаны (даже о составе вещества, хотя на кону быстрое и уместно лечение), - написала она.

"И вишенка: один из подельников Крысина по делу Веремия убежал в "ДНР". По материалам дела, Крысина на 18 февраля подписал Армен Горловский, который сейчас в "ДНР". Казалось бы, где связь между сепарами, силовиками и нерасследованием нападений на журналистов и общественных деятелей, да?" – подытожила Худецкая.

Скриншот поста (facebook.com/olga.khudetska)

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Екатерину Гандзюк. Инцидент произошел на улице 49 Гвардейской дивизии.

Ранее пострадавшая рассказала о происшествии.

"Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой", - рассказала Гандзюк.

Кстати, врач рассказал о состоянии херсонской активистки Гандзюк.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну