Напад на чиновницю в Херсоні: журналістка вказала на дивацтва в розслідуванні

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Вона розповіла, хто займається розслідуванням справи

Розслідування справи про напад на чиновницю Херсонської міськради Катерина Гандзюк веде прокурор Євген Красножон. Саме з-за нього справу про загибель журналіста В'ячеслава Веремія було кваліфіковано як хуліганство. На це вказала журналістка Ольга Худецкая на своїй сторінці в Facebook.

"Юрій Луценко взяв під контроль справу, це чудово, але давайте подивимося, хто ж керує процесуальними керівниками всієї Херсонщини? Чиї підлеглі так туплять разом з поліцейським слідством на пару і за добу все ніяк не почнуть раздуплятися? А керує ними прокурор Євген Красножон. Той самий, через якого загибель Веремія кваліфікували як хуліганство, а не вбивство", – написала вона.

Скріншот (facebook.com/olga.khudetska)

Журналістка нагадала, що Красножон підписав закриття провадження проти головного фігуранта справи Юрія Крисіна за статтею "вбивство".

"Виринув він у Херсоні вже керівником відділу, нічого собі. Пішов на підвищення. Хоча це постанова про закриття справи за Крысина за вбивства Веремія в 2018 році скасував суд, до речі, що зайвий раз зафіксувало документально, наскільки Красножон був неправий", – зазначила Худецкая.

Як написала журналістка, напад на чиновницю теж спочатку було кваліфіковано як хуліганство. Вона додала, що за добу поліцейські нічого не зробили, щоб розслідувати справу по гарячим слідам.

"Хлопці приїхали до Катерини Гандзюк і з'ясували, що слідство тупить - експертизи досі не зроблені (навіть про склад речовини, хоча на кону швидке і доречно лікування), - написала вона.

"І вишенька: один з подільників Крисіна у справі Веремія втік в "ДНР". За матеріалами справи, Крысина на 18 лютого підписав Армен Горлівський, який зараз в "ДНР". Здавалося б, де зв'язок між сепарами, силовиками і нерасследованием нападів на журналістів і громадських діячів, так?" – підсумувала Худецкая.

Скріншот поста (facebook.com/olga.khudetska)

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Катерину Гандзюк. Інцидент стався на вулиці 49 Гвардійської дивізії.

Раніше постраждала розповіла про подію.

"Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почала плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою", - розповіла Гандзюк.

до Речі, лікар розповів про стан херсонської активістки Гандзюк.

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