Нападение на чиновницу в Херсоне: пострадавшая рассказала о происшествии (фото)

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Когда активистку облили кислотой, у нее начала плавиться одежда

Чиновница горсовета Екатерина Гандзюк, на которую напали в Херсоне, рассказала подробности о происшествии. С ней встретился адвокат Маси Найем и передал ее слова на своей странице в Facebook.

"Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой", - рассказала пострадавшая.

Фото: Пострадавшая чиновница (facebook.com/MasiNayyem)

Маси Найем отметил, что, по словам водителя, волосы и одежда чиновницы дымились от разъедания кислотой. Состояние Екатерины Гандзюк сейчас близкое к тяжелому.

"Привезли цветы. Она не могла открыть глаза. Один еле открыла, просила показать ей цветы. Обрадовалась и пыталась улыбнуться. Уходя, услышали как Катя просила у врача "давайте в глаз нальем лидокаин", – рассказал отец чиновницы.

Маси Найем добавил, что полиция ничего пока не делает.

"Видео не изымали. Сначала было возбуждено уголовное дело по ст. 296 УКУ. Вы вдумайтесь… Человека обливают кислотой, она разъедает его тело и полиция инкреминирует... хулиганство. Вишенка на торте - до сих пор полиция не установила, чем именно облили Екатерину. Как любит говорить Катерина "тупо нема повноважень"… Желания", - сказал он.

По мнению Найема, это обычный теракт с целью запугать людей.

Скриншот поста (facebook.com/MasiNayyem)

Ранее сообщалось, что у чиновницы более 30% ожогов тела.

"Она получила химический ожог более 30%. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Ожог левого глаза. На данный момент состояние достаточно тяжелое. Проводятся противошоковые мероприятия", - сказал он.

Полиция объявила в розыск нападавшего на чиновницу горсовета Херсона. Также правоохранители обнародовали видео побега нападающего. Полиция просит всех, кто может знать место нахождения злоумышленника, сообщить информацию правоохранителям. Конфиденциальность гарантируется.

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