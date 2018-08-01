Напад на чиновницю в Херсоні: постраждала розповіла про подію (фото)

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Коли активістку облили кислотою, у неї почав плавитися одяг

Чиновниця міськради Катерина Гандзюк, на яку напали в Херсоні, розповіла подробиці про подію. З нею зустрівся адвокат Масі Найєм і передав її слова на своїй сторінці в Facebook.

"Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почав плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою", - розповіла постраждала.

Фото: Постраждала чиновниця (facebook.com/MasiNayyem)

Масі Найєм зазначив, що, за словами водія, волосся і одяг чиновниці диміли від роз'їдання кислотою. Стан Катерини Гандзюк зараз близьке до важкого.

"Привезли квіти. Вона не могла відкрити очі. Один ледве відкрила, просила показати їй квіти. Зраділа і намагалася посміхнутися. Йдучи, почули, як Катя просила у лікаря "давайте в око наллємо лідокаїн", – розповів батько чиновниці.

Масі Найєм додав, що поліція нічого не робить.

"Відео не вилучали. Спочатку було порушено кримінальну справу за ст. 296 ККУ. Ви вдумайтеся... Людину обливають кислотою, вона роз'їдає її тіло і поліція інкримінує... хуліганство. Вишенька на торті - досі поліція не встановила, чим саме облили Катерину. Як любить говорити Катерина "тупо нема повноважень"... Бажання", - сказав він.

На думку Найема, це звичайний теракт з метою залякати людей.

Скріншот поста (facebook.com/MasiNayyem)

Раніше повідомлялося, що у чиновниці більше 30% опіків тіла.

"Вона отримала хімічний опік більше 30%. Це волосиста частина голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки. Опік лівого ока. На даний момент стан доволі важкий. Проводяться протишокові заходи", - сказав він.

Поліція оголосила в розшук нападника на чиновницю міськради Херсона. Також правоохоронці оприлюднили відео втечі нападника. Поліція просить всіх, хто може знати місце перебування зловмисника, надати інформацію правоохоронцям. Конфіденційність гарантується.

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