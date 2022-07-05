Напишите "письмо любви" жителям временно оккупированных территорий: почему это важно

На сайте lettersoflove.org.ua каждый желающий может написать теплые слова поддержки украинцам, которые остались во временно оккупированных городах и селах. Организаторы проекта планируют собрать не менее 10 тысяч посланий, которые будут доставлены в пункты назначения всеми возможными способами.
Что это за письма любви и как можно написать сообщение - читайте ниже.
Проект "письма любви" реализует коммуникационное агентство Gres Todorchuk. Он станет частью масштабной коммуникационной кампании, созданной при содействии общественных организаций, которые работают с гуманитарными и информационными вопросами на временно оккупированных территориях (ГО СВОІ (Запорожье), ГО Молодые Инициативные (Херсонская область), Foundation UNION (Херсонская область).
"Сейчас под российской оккупацией находится 20% Украины, включая Крым и Донбасс, с каждым днем оккупационный режим становится все более жестоким к украинцам. Им не разрешают выезжать из регионов, мобильная связь и интернет ограничены и контролируемы.
Украинцы стали фактически заложниками. “Письма любви” должны стать спасительной соломинкой для наших родных и друзей, доказать, что мы не забыли про них, что мы с ними и будем бороться за них. Покажем украинцам, как сильно мы их любим и как ждем на встречу с ними после нашей победы!" - рассказала исполнительный директор ХОБФ объединения Анастасия Гришко.
"Письма любви" могут быть обращением как к конкретному лицу, так и в целом к жителям любого населенного пункта, который сейчас является оккупированным.
"Наша ключевая задача — показать людям на ТОТ, что мы о них помним, Что мы вернемся, что мы обнимемся, что мы снова будем вместе. И чтобы донести эти послания, мы будем очень креативными и изобретательными. Ведь каждое "письмо любви" должно дойти до адресата", - пояснила операционный директор Gres Todorchuk Дарья Любимова.
Написать "Письмо любви" жителям временно оккупированных территорий можно по этой ссылке.
Напомним, ранее мы писали, что за рубежом для украинцев собрали более 62 млн.
А также рассказывали, что Кембриджский университет станет доступнее для украинских беженцев.