Напишите "письмо любви" жителям временно оккупированных территорий: почему это важно

Проект "письма любви" реализует коммуникационное агентство Gres Todorchuk. Он станет частью масштабной коммуникационной кампании, созданной при содействии общественных организаций, которые работают с гуманитарными и информационными вопросами на временно оккупированных территориях (ГО СВОІ (Запорожье), ГО Молодые Инициативные (Херсонская область), Foundation UNION (Херсонская область).

"Сейчас под российской оккупацией находится 20% Украины, включая Крым и Донбасс, с каждым днем оккупационный режим становится все более жестоким к украинцам. Им не разрешают выезжать из регионов, мобильная связь и интернет ограничены и контролируемы.

Украинцы стали фактически заложниками. “Письма любви” должны стать спасительной соломинкой для наших родных и друзей, доказать, что мы не забыли про них, что мы с ними и будем бороться за них. Покажем украинцам, как сильно мы их любим и как ждем на встречу с ними после нашей победы!" - рассказала исполнительный директор ХОБФ объединения Анастасия Гришко.

"Письма любви" могут быть обращением как к конкретному лицу, так и в целом к жителям любого населенного пункта, который сейчас является оккупированным.

Кроме посланий в онлайн-формате, которые будут доставляться через все возможные средства связи, "письма любви" будут также распечатаны и отправлены на ТОТ же счет.

"Наша ключевая задача — показать людям на ТОТ, что мы о них помним, Что мы вернемся, что мы обнимемся, что мы снова будем вместе. И чтобы донести эти послания, мы будем очень креативными и изобретательными. Ведь каждое "письмо любви" должно дойти до адресата", - пояснила операционный директор Gres Todorchuk Дарья Любимова.

Она добавила, что это первый проект и в будущем планируется большая кампания поддержки жителей временно оккупированных территорий Украины. Это будет фандрейзинг, и офлайн-события, которые будут иметь целью держать эту тему в постоянном фокусе внимания Украины и мира.

Написать "Письмо любви" жителям временно оккупированных территорий можно по этой ссылке.