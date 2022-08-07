Как нас дурят на базаре: секреты недобросовестных торгашей

На базаре вас могут обвесить, подсунуть залежалый товар и не только. Особенно, если вы не постоянный покупатель, а просто "проходили мимо".
Как именно вас могут взуть недобросовестные продавцы - читайте ниже в нашем материале Styler.
Обычно весы на рынке расположены так, что вы не видите цифры. Устройство заваливают товарами, чтобы вам было труднее рассмотреть. Поэтому могут озвучивать совсем другой вес и соответственно - сумму.
А еще умельцы делают на электронных весах этакую "секретную" кнопку, нажатием на которую увеличивают реальные граммы товаров.
Самый распространенный обман с механическими весами, когда они стоят не ровно, а под углом. Такая погрешность позволяет продавцу обманывать каждого покупателя на несколько, а то и на десяток гривен.
Еще один интересный способ - это небольшой, но тяжелый брусочек, который продавец с мастерством иллюзиониста подкладывает на весы.
Фото: Бессарабский рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Прибыль продавцам приносит даже тряпка! Ею якобы протирают прилавок, а потом ее незаметно бросают. Но эта тряпка привязана к чаше с гирьками. Незаметно нажимая на тряпку, добавляют товару лишних граммов.
Пачка сигарет или спичек возле весов должна вас насторожить. Туда кладут магнит, а другой - прилепляют на дно гирьки. Таким образом ваш товар из-за притягивания магнитом будет весить больше.
Некоторые продавцы вырезают из гирьки середину, и она становится легче. Покупатель видит на гире надпись 1 килограмм, а она реально весит 800 граммов.
Еще одна уловка, когда вам неправильно считают сумму на калькуляторе. Поэтому надо всегда пересчитывать на своем калькуляторе.
Также следите за сдачей - очень часто покупателю "заговаривают зубы", чтобы обсчитать. Когда вы отойдете от прилавка, а потом вернетесь - трудно будет доказать, что вас обманули.
Если продавец настаивает на том, чтобы самому положить вам овощи или фрукты, выбрать самый лучший кусок мяса, не верьте. Это позволит подсунуть что-то с гнильцой или жилами.
Добросовестный продавец всегда даст вам пакетик и позволит покопаться в куче помидоров или рассмотреть кусок сала со всех сторон.
Фото: Будьте очень внимательны на рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Если вы почувствовали подвох, сходите на контрольные весы, которые по правилам должны быть на каждом рынке. Если обнаружили обман, можете полюбовно все решать с продавцом.
А можно и "по-плохому" - обратитесь в администрацию. Если обман будет доказан, дело можно довести до вызова полиции с составлением протокола по факту обсчета.
А если чувствуете, что вас дурят, можете, между прочим, спросить продавца, где на базаре стоит контрольные весы...
Ранее мы писали, как выбрать спелый и сладкий арбуз. 8 правил покупки.
Также сообщалось, как кофе влияет на наши покупки в магазинах и трату денег.