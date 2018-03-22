"Нас подвела привычка обобщать": известный журналист отреагировал на скандал с Савченко

По его словам, быть "представителем народных низов" абсолютно не значит "быть полезным во власти"

Известный украинский журналист и блогер Павел Казарин отреагировал на скандал вокруг задержания Надежды Савченко. Об этом он написал на своем блоге в издании "Крым. Реалии".

Журналист считает, что во всей этой скандальной истории виноваты сами украинцы.

"Половина фейсбука троллит Тимошенко – за то, что сделала Савченко депутатом. Вторая половина полощет Порошенко – за то, что вручил ей звание "героя". Но, на самом деле, героем и депутатом Надежду Савченко сделали мы сами", - пишет Павел.

Он рассказал, что три года назад тоже переживал за судьбу этой девушки.

"Символизм этой истории зашкаливал – ей сложно было не поддаться. Я поддался. Впрочем, не только я", - отметил блогер.

По его словам, репутационный капитал у Надежды Савченко был очень великий.

"Прильнуть к источнику пытались все. "Батькивщина" присваивала себе рейтинг Савченко в избирательной битве за парламент. А Банковая приватизировала ее капитал, выписывая высшую государственную награду. Но это все было бы невозможно без нас. Именно наше увлечение украинской военнослужащей заставляло политиков разыгрывать эту карту. Наши эмоции подарили Савченко статус и рейтинг. И это хороший урок", - пишет Казарин.

Он подчеркнул, что в 2014-м году нам всем очень нужны были кумиры.

"Социальные сети создавали халифов на час. В наши окна возможностей способен был пролезть кто угодно. Реальность вокруг нас слишком уж напоминала эпос – и этому эпосу нужны были герои. Нас подвела привычка обобщать. Прошел через фронт? Побывал в плену? Волонтерил? Вот, держи презумпцию невиновности и веди нас в светлое будущее", - считает журналист.

Он обратил внимание, что Савченко – это продукт "социального эскалатора", ведь она не поднималась по социальной лестнице.

По его словам, быть "представителем народных низов" абсолютно не значит "быть полезным во власти". Казарин подчеркнул, что депутатство и политика требуют элементарных знаний о том, как устроено государство, а если ты необразован и глуп, то никакая искренность и энергичность не сделают из тебя мессию.

"Мы привыкли мерить людей пережитым. Но оказалось, что фронтовой опыт не делает из своего обладателя Рональда Рейгана и Ли Куан Ю. А вся твоя пассионарность и боевитость лишь позволяют тебе сделать большее число ошибок в единицу времени. Нет, это не значит, что мы не должны бороться за тех, кто в плену. Нет, это не значит, что мы должны не ценить ветеранов. Это значит лишь то, что универсального опыта не бывает. Хороший человек – не профессия. Точно так же, как и отважный, самоотверженный или попросту непримелькавшийся", - подытожил Павел Казарин, добавив, что из всех заповедей наши люди реже всего соблюдают вторую.

Напомним, что российский адвокат Марк Фейгин, который защищает украинских политзаключенных, прокомментировал скандал вокруг действий Надежды Савченко.

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