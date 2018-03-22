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"Нас підвела звичка узагальнювати": відомий журналіст відреагував на скандал з Савченко

STYLERLIFE        22.03.2018 - 18:17
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

За його словами, бути "представником народних низів" абсолютно не означає "бути корисним у влади"

Відомий український журналіст та блогер Павло Казарін відреагував на скандал навколо затримання Надії Савченко. Про це він написав на своєму блозі у виданні "Крим. Реалії".

Журналіст вважає, що у всій цій скандальній історії винні самі українці.

"Половина фейсбуку тролить Тимошенко – за те, що зробила Савченко депутатом. Друга половина полоще Порошенко – за те, що вручив їй звання "героя". Але, насправді, героєм і депутатом Надію Савченко зробили ми самі", - пише Павло.

Він розповів, що три роки тому теж переживав за долю цієї дівчини.

"Символізм цієї історії зашкалював – їй важко було не піддатися. Я піддався. Втім, не тільки я", - зазначив блогер.

За його словами, репутаційний капітал у Надії Савченко був дуже великий.

"Припасти до джерела намагалися все. "Батьківщина" привласнювала собі рейтинг Савченко у виборчій битві за парламент. А Банкова приватизувала її капітал, виписуючи вищу державну нагороду. Але це все було б неможливе без нас. Саме наше захоплення української військовослужбовцем змушувало політиків розігрувати цю карту. Наші емоції подарували Савченко статус і рейтинг. І це хороший урок", - пише Казарін.

Він підкреслив, що в 2014-му році всім нам дуже потрібні були кумири.

"Соціальні мережі створювали халіфів на годину. У наші вікна можливостей здатний був пролізти хто завгодно. Реальність навколо нас дуже вже нагадувала епос – і цього епосу потрібні були герої. Нас підвела звичка узагальнювати. Пройшов через фронт? Побував у полоні? Волонтерил? Ось, тримай презумпцію невинності і веди нас у світле майбутнє", - вважає журналіст.

Він звернув увагу, що Савченко – це продукт "соціального ескалатора", адже вона не піднімалася по соціальних сходах.

За його словами, бути "представником народних низів" абсолютно не означає "бути корисним у влади". Казарін підкреслив, що депутатство і політика вимагають елементарних знань про те, як влаштована держава, а якщо ти неосвічений і дурний, то ніяка щирість і енергійність не зроблять з тебе месію.

"Ми звикли міряти людей пережитим. Але виявилося, що фронтовий досвід не робить зі свого володаря Рональда Рейгана і Лі Куан Ю. А вся твоя пасіонарність і бойовитість лише дозволяють тобі зробити більше число помилок в одиницю часу. Ні, це не означає, що ми не повинні боротися за тих, хто в полоні. Ні, це не означає, що ми повинні цінувати ветеранів. Це означає лише те, що універсального досвіду не буває. Хороша людина – не професія. Точно так само, як і відважний, самовіддану або просто непримелькавшийся", - підсумував Павло Казарін, додавши, що з усіх заповідей наші люди рідше всього дотримуються другу.

Нагадаємо, що російський адвокат Марк Фейгін, який захищає українських політв'язнів, прокоментував скандал навколо дій Надії Савченко.

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Теги: Надежда Савченко
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