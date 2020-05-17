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В NASA рассказали о скором полете на Луну: названа дата

STYLERЖизнь    17.05.2020 - 07:31
В NASA рассказали о скором полете на Луну: названа дата
NASA отправит ракету на Луну (иллюстративное фото: pixabay.com)

NASA анонсировала запуск ракеты на Луну

NASA отправит ракету Space Launch System (SLS) на Луну в конце 2021 года. О планах запуска сверхтяжелой ракеты передает пресс-служба агентства. Перенос запуска, который до этого планировали на середину следующего года, связан с пандемией коронавируса, из-за которой работа над ключевыми элементами лунной программы "Артемида" была приостановлена.

Как сообщается, дата запуска ракеты будет оглашена уже на следующей неделе. В NASA отметили также, что "чувствуют себя достаточно комфортно" в связи с тем, что первый этап миссии "Артемида" перенесли. Об этом пишет Space news.

Работы над SLS была приостановлена почти на два месяца и начала понемногу восстанавливаться. По состоянию на 14 мая к работе над ракетой вернулось "ограниченное количество команд".

Стоит отметить, что США также запустят космический шаттл X-37B ВВС на низкую околоземную орбиту в шестой раз. Его планируют отправить туда 16 мая с мыса Канаверал во Флориде. Летательный аппарат принадлежит ВВС страны, но космические силы США будут контролировать его предстоящий запуск, а также посадку.

Шаттл начал выполнять полеты в 2010 году, тогда он был в качестве платформы для экспериментальной полезной нагрузки. В СМИ его назвали секретным, так как ВВС страны ранее не разглашали его миссию. Интересно, что в 2019 году он провел на орбите 780 дней — на 240 дней дольше, чем ожидалось.

Как мы ранее писали, экологическая катастрофа планетарного масштаба была зафиксирована учеными NASA на видео.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины NASA
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