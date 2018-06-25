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"Наш - жовто-блакитний": в Житомире военные курсанты отказались встать под красные флаги

STYLERLIFE        25.06.2018 - 14:07
Скриншот: "СК1"
Скриншот: "СК1"

Курсанты устроили демарш во время чествования памяти погибших во Второй мировой

В Житомире 22 июня, в День скорби и памяти, курсанты военного института отказались встать рядом с людьми с красными флагами и покинули мероприятие. Об этом передает местный телеканал "СК1".

Курсанты и военный оркест, приехав почтить память погибших во Второй мировой войне, должны были открыть мероприятие. Но на месте они увидели группу людей с советскими флагами. Еще до начала мероприятия военные вернулись в автобус и уехали. Пришлось менять заранее оговоренный план и проводить мероприятие без них.

Заместитель начальника Житомирского военного института имени С.П. Королева по морально-психологическому обеспечению Владимир Наконечный объяснил такой поступок. Он считает инцидент с красными флагами провокацией недоброжелателей.

"На этом мероприятии имел место факт пропаганды коммунистической символики. Как военнослужащие мы не участвуем в мероприятиях во время которых не соблюдаются требования законодательства Украины. Командование института целенаправленно придерживается воспитания личного состава курсантов, всего личного состава на украинском национально-патриотических символах", - сказал он.

"В то же время в местной полиции не увидели нарушение закона со стороны участников акции, отметив, ведь на красных флагах были зашиты запрещенные "серп и молот".

Пользователи соцсети поддержали такой поступок военных.

Скриншот комментариев (twitter.com/dmitrosel007)

Ранее сообщалось, что в Одессе украинские солдаты декоммунизировали военную часть (фото).

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Теги: день памяти, Вторая мировая, Житомир, декоммунизация
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