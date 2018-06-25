"Наш - жовто-блакитний": у Житомирі військові курсанти відмовилися стати під червоні прапори

Курсанти влаштували демарш під час вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій

У Житомирі 22 червня, в День скорботи і пам'яті, курсанти військового інституту відмовилися стати поруч з людьми з червоними прапорами і залишили захід. Про це передає місцевий телеканал "СК1".

У Житомирі курсанти військового інституту, приїхавши на «святкування» Дня скорботи і вшанування пам'пам'яті жертв війни в Україні і побачивши, що там стояти люди з червоними прапорами, просто сіли назад в автобус і покинули це місце.

Респект хлопцям!!! pic.twitter.com/d5SCNNSHps — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 24 червня 2018 р.

Курсанти і військовий оркест, приїхавши вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій війні, повинні були відкрити захід. Але на місці вони побачили групу людей з радянськими прапорами. Ще до початку заходу військові повернулися в автобус і поїхали. Довелося міняти заздалегідь обговорений план і проводити захід без них.

Заступник начальника Житомирського військового інституту імені С. П. Королева з морально-психологічного забезпечення Володимир Наконечний пояснив такий вчинок. Він вважає інцидент з червоними прапорами провокацією недоброзичливців.

"На цьому заході мав місце факт пропаганди комуністичної символіки. Як військовослужбовці ми не беремо участь у заходах під час яких не дотримуються вимоги законодавства України. Командування інституту цілеспрямовано дотримується виховання особового складу курсантів, всього особового складу на українському національно-патріотичних символах", - сказав він.

"У той же час в місцевій поліції не побачили порушення закону з боку учасників акції, зазначивши, адже на червоних прапорах були зашиті заборонені "серп і молот".

Користувачі соцмережі підтримали такий вчинок військових.

Скріншот коментарів (twitter.com/dmitrosel007)

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День скорботи і пам'яті жертв війни