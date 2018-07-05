"Наши воины продолжают погибать": волонтер обратилась за помощью к небезразличным

Украинская волонтер попросила о помощи

Известная украинская волонтер Наталья Юсупова сделала публикацию на своей странице в Facebook, где попросила небезразличных граждан о помощи украинским военным.

Как сообщила девушка, в киевский Главный военный клинический госпиталь поступил новый борт с тяжелораненными, которым нужна помощь.

"Отпуска, море, пляж, а в Киеве новый борт с тяжелыми ранеными. Вереница скорых с мигалками промчалась по столице, бойцы с ампутацией, с пулевыми ранениями и осколочными. Пока весь мир смотрит футбол в России, наши воины продолжают погибать каждый день от рук российских боевиков. Нет перемирия и нет конца этой войне... Наши госпитальные будни все такие же, пятый год доктора, мед персонал, волонтёры и небезразличные граждане помогают нашим воинам. Каждый день идут тяжелейшие операции и болевое восстановление", - написала в посте волонтер.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Наталья сообщила, что сдать кровь можно в центре крови на территории Госпиталя, с 9:00 до 12:00. Из продуктов нужны соки, вода, йогурты, колбаса, сыр, овощи, фрукты; из одежды – шорты, футболки, тапки; из лекарств – дексалгин.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"Это то, что нужно каждый день, в остальном госпиталь обеспечивает. После каждого моего поста о госпитале я получаю десятки проклятий от россиян, даже в 14-15-м такого не было. Видимо ждали, что мы сдадимся, но не вышло и не выйдет! Я прошу сограждан не оставаться равнодушными и помогать, кто чем может. Меня всегда можно найти в травматологии с обеда", - сказала девушка.

Контактный номер: 0673098899

Номер карты для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, приват

Адрес госпиталя: ул. Госпитальная 18, метро "Печерская", Киев

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