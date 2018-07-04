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Осталась беременная жена: в сети рассказали о погибшем 22-летнем морпехе

STYLERLIFE        04.07.2018 - 09:00
Фото: Эдуард Федоров (facebook.com/Едуард_Федоров)
Фото: Эдуард Федоров (facebook.com/Едуард_Федоров)

22-летний воин умер в больнице

В Харькове в военно-медицинском клиническом центре Северного рeгиона умер 22-летний морпех 36-й отдельной бригады морской пехоты Эдуард Федоров.

Эдуард родом из Черкасской области. В детстве воин мечтал стать футболистом. Но он стал морпехом, добровольно ушел на фронт, прошел не одну ротацию, был пулеметчиком.

У погибшего осталась беременная жена, она ждет первенца, передает ТСН.

27 июня во время артиллерийского обстрела в Водяном на Приазовье военнослужащий получил осколочное ранение. Медики боролись за жизнь воина пять дней, но спасти его не сумели.

В издании отметили, что всего месяц назад в своем последнем интервью Эдуард говорил о смерти на войне.

"К потере боевых товарищей никак не можешь привыкнуть. Для меня это тяжелая потеря, ты знаешь человека, ты много времени с ним прошел – и его нет. Тяжело представлять, к этому никто не может привыкнуть", - говорил тогда морпех.

Видео: На Донбассе погиб 22-летний боец (YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что в харьковском госпитале умер 22-летний раненный на Донбассе морпех.

Герои, погибшие в июне 2018 (видео: РБК-Украина)

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Теги: война на Донбассе, военнослужащие, Боец
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