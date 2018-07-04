Осталась беременная жена: в сети рассказали о погибшем 22-летнем морпехе

22-летний воин умер в больнице

В Харькове в военно-медицинском клиническом центре Северного рeгиона умер 22-летний морпех 36-й отдельной бригады морской пехоты Эдуард Федоров.

Эдуард родом из Черкасской области. В детстве воин мечтал стать футболистом. Но он стал морпехом, добровольно ушел на фронт, прошел не одну ротацию, был пулеметчиком.

У погибшего осталась беременная жена, она ждет первенца, передает ТСН.

27 июня во время артиллерийского обстрела в Водяном на Приазовье военнослужащий получил осколочное ранение. Медики боролись за жизнь воина пять дней, но спасти его не сумели.

В издании отметили, что всего месяц назад в своем последнем интервью Эдуард говорил о смерти на войне.

"К потере боевых товарищей никак не можешь привыкнуть. Для меня это тяжелая потеря, ты знаешь человека, ты много времени с ним прошел – и его нет. Тяжело представлять, к этому никто не может привыкнуть", - говорил тогда морпех.

Видео: На Донбассе погиб 22-летний боец (YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что в харьковском госпитале умер 22-летний раненный на Донбассе морпех.

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