Залишилася вагітна дружина: в мережі розповіли про загиблого 22-річному морпіха

22-річний воїн помер у лікарні

У Харкові у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону помер 22-річний військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти Едуард Федоров.

Едуард родом з Черкаської області. У дитинстві воїн мріяв стати футболістом. Але він став морпіхом, добровільно пішов на фронт, пройшов не одну ротацію, був кулеметником.

У загиблого залишилася вагітна дружина, вона чекає первістка, передає ТСН.

27 червня під час артилерійського обстрілу Погоди на Приазов'ї військовослужбовець отримав осколкове поранення. Медики боролися за життя воїна п'ять днів, але врятувати його не зуміли.

У виданні відзначили, що всього місяць тому в своєму останньому інтерв'ю Едуард говорив про смерть на війні.

"До втрати бойових товаришів ніяк не можеш звикнути. Для мене це важка втрата, ти знаєш людину, ти багато часу з ним пройшов – і його немає. Важко уявляти, до цього ніхто не може звикнути", - говорив тоді морпіх.

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Раніше повідомлялося, що у харківському госпіталі помер 22-річний поранений на Донбасі військовий.

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