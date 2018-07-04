Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Залишилася вагітна дружина: в мережі розповіли про загиблого 22-річному морпіха

STYLERLIFE        04.07.2018 - 09:00
Фото: Едуард Федоров (facebook.com/Едуард_Федоров)
Фото: Едуард Федоров (facebook.com/Едуард_Федоров)

22-річний воїн помер у лікарні

У Харкові у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону помер 22-річний військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти Едуард Федоров.

Едуард родом з Черкаської області. У дитинстві воїн мріяв стати футболістом. Але він став морпіхом, добровільно пішов на фронт, пройшов не одну ротацію, був кулеметником.

У загиблого залишилася вагітна дружина, вона чекає первістка, передає ТСН.

27 червня під час артилерійського обстрілу Погоди на Приазов'ї військовослужбовець отримав осколкове поранення. Медики боролися за життя воїна п'ять днів, але врятувати його не зуміли.

У виданні відзначили, що всього місяць тому в своєму останньому інтерв'ю Едуард говорив про смерть на війні.

"До втрати бойових товаришів ніяк не можеш звикнути. Для мене це важка втрата, ти знаєш людину, ти багато часу з ним пройшов – і його немає. Важко уявляти, до цього ніхто не може звикнути", - говорив тоді морпіх.

Відео: На Донбасі загинув 22-річний боєць (YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що у харківському госпіталі помер 22-річний поранений на Донбасі військовий.

Герої, загиблі в червні 2018 (відео: РБК-Україна)

Український гурт присвятив бійцям ЗСУ потужний патріотичний кліп (відео) "Казали, що я відразу загину": в мережі розказали щемливу історію 23-річного морпіха з передової
Теги: война на Донбассе, военнослужащие, Боец
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся