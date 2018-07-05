"Наші воїни продовжують гинути": волонтер звернулася за допомогою до небайдужих

Українська волонтер попросила про допомогу

Відома українська волонтер Наталя Юсупова зробила публікацію на своїй сторінці в Facebook, де попросила небайдужих громадян допомоги українським військовим.

Як повідомила дівчина, київський до Головного військового клінічного госпіталю надійшов новий борт з важкопораненими, яким потрібна допомога.

"Відпустки, море, пляж, а в Києві новий борт з важкими пораненими. Низка швидких з мигалками промчала по столиці, бійці з ампутацією, з кульовими пораненнями і осколковими. Поки весь світ дивиться футбол в Росії, наші воїни продовжують гинути щодня від рук російських бойовиків. Немає перемир'я і немає кінця цій війні... Наші госпітальні будні всі такі ж, п'ятий рік доктора, мед персонал, волонтери та небайдужі громадяни допомагають нашим воїнам. Кожен день йдуть важкі операції і болюче відновлення", - написала в пості волонтер.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

Наталя повідомила, що здати кров можна в центрі крові на території Госпіталю, з 9:00 до 12:00. З продуктів потрібні соки, вода, йогурти, ковбаса, сир, овочі, фрукти; з одягу – шорти, футболки, шкарпетки; з ліків – дексалгін.

Фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"Це те, що потрібно кожен день, в іншому госпіталь забезпечує. Після кожного мого посту про госпіталі я отримую десятки проклять від росіян, навіть у 14-15-му такого не було. Мабуть чекали, що ми здамося, але не вийшло і не вийде! Я прошу співгромадян не залишатися байдужими і допомогти, хто чим може. Мене завжди можна знайти в травматології з обіду", - сказала дівчина.

Контактний номер: 0673098899

Номер картки для допомоги: 4176 4900 0009 0459 Наталія Ветвицька, приват

Адресу госпіталю: вул. Госпітальна 18, метро "Печерська", Київ

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