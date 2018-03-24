Наследники Стругацких опубликовали все произведения фантастов в свободном доступе

Сейчас доступны все книги авторов, включая ранее неопубликованные

Наследники писателей Аркадия и Бориса Стругацких решили опубликовать все произведения легендарных классиков в свободном доступе. Книги теперь доступны на официальном сайте авторов, включая неизданные творения.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил Андрей Стругацкий. По его словам, он и Мария Стругацкая (Аркадьевна) признали свое поражение в борьбе с пиратством, поскольку помимо законопослушных сайтов, выполняющих просьбы по удалению книг из свободного доступа, есть еще "мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных" и справиться с ними не представляется возможным.

Напомним, что братья Стругацкие одни из наиболее популярных советских писателей. Классики современной научной фантастики — лучшие книги Стругацких оказали сильнейшее влияние на развитие жанра. Их произведения переведены на 40 языков, авторы удостоены медалей "Символ Науки", а их именем названа планета № 3054.

Прочитать книги братьев Стругацких стоит ценителям философской и социальной фантастики, в которой за необычными приключениями героев или описанием вымышленных миров стоит глубокая философская или нравственная проблема.

Самые известные книги - это "Трудно быть богом", "Понедельник начинается в субботу","Улитка на склоне", "Обитаемый остров" и многие другие.

Как ранее сообщалось, в Украине запретили две книги бывшего премьер-министра Украины, сбежавшего Николая Азарова.