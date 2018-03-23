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В Украине "забанили" две книги беглеца Азарова

STYLERLIFE        23.03.2018 - 22:00
Фото: Николай Азаров (Олег Маркевич - УНИАН)
Фото: Николай Азаров (Олег Маркевич - УНИАН)

Отметим, что в "черном списке" 165 изданий

В Украине запретили две книги бывшего премьер-министра Украины, сбежавшего Николая Азарова. Как известно, после политической карьеры он "переквалифицировался" в писателя и издал две книги о "государственном перевороте в Украине".

Решение о запрете такого чтива принял Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины. Он расширил перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

В список вошли книги беглого экс-премьер-министра Украины Николая Азарова "Украина на перепутье. Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота". Отметим, что в "черном списке" 165 изданий. Среди них: "Сверхчеловек говорит по-русски (Максим Калашников, Сергей Бунтовский), "Бог Нептун не любит Украину" (Владимир Шигин), "Бандеровский схрон" (Александр Тамоников), "Преданность Вере и Отечеству" (Наталья Поклонская), "Украина от Адама до Януковича. Очерки истории. Серия "Библиотека Донбасской Руси" (Сергей Бунтовский) и другие.

Напоним, что одна из книг Азарова с треском провалилась в России. Тираж книги (2 тысячи экземпляров) за год так и не разошелся.

Смотрите коротко о главном за 23 марта (video.rbc.ua)

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Теги: Николай Азаров
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