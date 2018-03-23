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В Україні "забанили" дві книги втікача Азарова

STYLERLIFE        23.03.2018 - 22:00
Фото: Микола Азаров (Олег Маркевич - УНІАН)
Фото: Микола Азаров (Олег Маркевич - УНІАН)

Зазначимо, що в "чорному списку" 165 видань

В Україні заборонили дві книги колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який втік . Як відомо, після політичної кар'єри він "перекваліфікувався" у письменника і видав дві книги про "державний переворот в Україні".

Рішення про заборону такого чтива прийняв Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Він розширив перелік видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

У список увійшли книги втікача екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова "Україна на роздоріжжі. Записки прем'єр-міністра" і "Уроки майдану. Україна після перевороту". Зазначимо, що в "чорному списку" 165 видань. Серед них: "Надлюдина говорить по-російськи (Максим Калашников, Сергій Бунтовский), "Бог Нептун не любить Україну" (Володимир Шигин), "Бандерівський схрон" (Олександр Тамоников), "Відданість Вірі й Батьківщині" (Наталія Поклонська), "Україна від Адама до Януковича. Нариси історії. Серія "Бібліотека Донбаської Русі" (Сергій Бунтовский) та інші.

Нагадаємо, що одна з книг Азарова з тріском провалилася в Росії. Тираж книги (2 тисячі примірників) за рік так і не розійшовся.

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Теги: Николай Азаров
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