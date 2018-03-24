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Спадкоємці Стругацьких опублікували всі твори фантастів в вільному доступі

STYLERLIFE        24.03.2018 - 18:12
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

Зараз доступні всі книги авторів, включаючи раніше неопубліковані

Спадкоємці письменників Аркадія і Бориса Стругацьких вирішили опублікувати всі твори легендарних класиків у вільному доступі. Книги тепер доступні на офіційному сайті авторів, включаючи невидані твори.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Андрій Стругацький. За його словами, він і Марія Стругацька визнали свою поразку в боротьбі з піратством, оскільки крім законослухняних сайтів, виконують прохання з видалення книг з вільного доступу, є ще "міріади ресурсів абсолютно незаконослухняних" і впоратися з ними не представляється можливим.

Нагадаємо, що брати Стругацькі одні з найбільш популярних радянських письменників. Класики сучасної наукової фантастики — кращі книги Стругацьких зробили сильний вплив на розвиток жанру. Їх твори перекладені 40 мовами, автори удостоєні медалей "Символ Науки", а їх ім'ям названа планета № 3054.

Прочитати книги братів Стругацьких варто поціновувачам філософської і соціальної фантастики, в якій за незвичайними пригодами героїв або описом вигаданих світів стоїть глибока філософська чи моральна проблема.

Найвідоміші книги - це "Важко бути богом", "Понеділок починається в суботу","Равлик на схилі", "Залюднений острів" і багато інші.

Як раніше повідомлялося, в Україні заборонили дві книги бывшего прем'єр-міністра України, який втік Миколи Азарова.

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Теги: книги
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