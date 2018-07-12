"Настоящие герои погибают, пока вы смотрите футбол": известный журналист жестко обратился к украинцам

Фото: Домагой Вида во времена игры за "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Гражданам Украины напомнили, кто для них должен быть героем

Известный украинский журналист Андрей Цаплиенко высказался о ситуации, сложившейся вокруг хорватского футболиста, экс-динамовца Домагоя Виды. Игрок сборной Хорватии сказал на видео "Слава Украине!", чем порадовал украинцев, но потом извинился перед россиянами за свои слова. Об этом журналист написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Люди, вам не надоело создавать себе кумиров? Вида извинился перед россиянами за свою "ошибку", как и ожидалось. И украинцы снова в разочаровании и депрессии. А увидеть настоящих своих героев - как глаза замыленные. Если вам самим наплевать на свою войну, на какую поддержку извне вы рассчитываете?" – отметил он.

"Хорваты победили сербов во время балканской войны потому, что в них было единство. Полстраны пошло воевать. Против мощной сербской армии сражались хорватские ребята в джинсах, и они победили (страны НАТО подключились к балканской войне только через два года после того, как Хорватия получила независимость). Просто противно смотреть, когда ищут героев снаружи, тогда, когда наши, настоящие воины защищают вас и погибают, пока вы смотрите футбол", - подчеркнул журналист.

Скриншот поста (facebook.com/andriy.tsaplienko)

Скриншот комментариев (facebook.com/andriy.tsaplienko)

Напомним, после победы в четвертьфинале Чемпионата мира 2018 сборной Хорватии над Россией, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, в котором сказали "Слава Украине!" и заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины". Дисциплинарный комитет FIFA расценил это как политический жест. Виде вынесли предупреждение, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. ФИФА оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".

Ранее сообщалось, что Домагой Вида извинился перед россиянами за видео с фразой "Слава Украине".

Герои, погибшие в июне 2018 (видео: РБК-Украина)