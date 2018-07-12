"Справжні герої гинуть, поки ви дивитеся футбол": відомий журналіст жорстко звернувся до українців

Фото: Домагой Віда в часи гри за "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Громадянам України нагадали, хто для них повинен бути героєм

Відомий український журналіст Андрій Цаплієнко висловився про ситуацію, що склалася навколо хорватського футболіста, екс-динамівця Домагоя Віди. Гравець збірної Хорватії сказав на відео "Слава Україні!", чим порадував українців, але потім вибачився перед росіянами за свої слова. Про це журналіст написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Люди, вам не набридло створювати собі кумирів? Віда вибачився перед росіянами за свою "помилку", як і очікували. І українці знову в розчаруванні і депресії. А побачити справжніх своїх героїв - наче очі замилені. Якщо вам самим начхати на свою війну, на яку підтримку ззовні ви розраховуєте?" – зазначив він.

"Хорвати перемогли сербів під час балканської війни тому, що в них була єдність. Півкраїни пішло воювати. Проти потужньої сербської армії билися хорватські хлопці в джинсах, і вони перемогли (країни НАТО підключились до балканської війни тільки через два роки після того, як Хорватія виборола незалежність). Просто бридко дивитись, коли шукають героїв назовні, тоді, коли наші, справжні, воїни захищають вас і гинуть, поки ви дивитесь футбол", - підкреслив журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/andriy.tsaplienko)

Скріншот коментарів (facebook.com/andriy.tsaplienko)

Нагадаємо, після перемоги у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2018 збірної Хорватії над Росією, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда і Огнен Вукоєвич записали відеозвернення, в якому сказали "Слава Україні!" і заявили, що це "перемога для "Динамо" і України". Дисциплінарний комітет FIFA розцінив це як політичний жест. Вигляді винесли попередження, а Вукоєвича виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. ФІФА оштрафувало Вукоєвича "за неспортивну поведінку".

Раніше повідомлялося, що Домагой Віда вибачився перед росіянами за відео з фрази "Слава Україні".

Герої, загиблі в червні 2018 (відео: РБК-Україна)