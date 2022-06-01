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Настоящий клад для организма: чем полезна зелень и как ее правильно употреблять

Фото: Чем полезна зелень (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Зелень - не просто признак теплого времени года, она - настоящее сокровище для нашего организма. Ежедневно добавляя эти маленькие волшебные листочки в свою тарелку, вы изрядно поддерживаете себя, ведь они обладают множеством полезных свойств.

Известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram рассказала, чем же так полезна зелень, а также дала советы, как правильно ее употреблять.

Полезные свойства зелени:

  • зелень - едва ли не единственный низкокалорийный продукт питания, сочетающий в себе абсолютно все питательные элементы, необходимые для здоровья человека;
  • содержит хлорофилл, насыщающий наши клетки кислородом;
  • выводит лишнюю жидкость, профилактируя отеки;
  • поддерживает эластичность кожи и буквально продлевает ее молодость;
  • нормализует работу кишечника;
  • кроме того, она сочетается практически с любыми блюдами на вашем столе..


Этот перечень чудодейственных эффектов зелени можно продолжать бесконечно, поскольку переоценить ее пользу просто невозможно.

Зелень очень полезна для организма человека (фото: freepik.com)

Советы по употреблению зелени:

  • ежедневно добавлять небольшое количество к своим приемам пищи;
  • если раньше никогда не употребляли ее, начинайте с 10 г или даже со щипки зелени, чтобы вкусовые рецепторы и кишечник привыкли к новому продукту;
  • постепенно увеличивайте порцию зелени и миксуйте ее, выбирая каждый раз другой из известных сортов: руккола, шпинат, мангольд, ромен, петрушка, кинза, укроп, мята и многие другие.


Просто сейчас добавьте горстку пользы в свою тарелку, чтобы получить лучшее от природы во всем ее нутритивном разнообразии!

Напомним, ранее мы писали, кому нельзя есть зелень - петрушку, укроп, шпинат и лук.

А также мы рассказывали о том, кому нельзя есть редис.

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