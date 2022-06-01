Настоящий клад для организма: чем полезна зелень и как ее правильно употреблять

Зелень - не просто признак теплого времени года, она - настоящее сокровище для нашего организма. Ежедневно добавляя эти маленькие волшебные листочки в свою тарелку, вы изрядно поддерживаете себя, ведь они обладают множеством полезных свойств.
Известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram рассказала, чем же так полезна зелень, а также дала советы, как правильно ее употреблять.
Этот перечень чудодейственных эффектов зелени можно продолжать бесконечно, поскольку переоценить ее пользу просто невозможно.
Зелень очень полезна для организма человека (фото: freepik.com)
Просто сейчас добавьте горстку пользы в свою тарелку, чтобы получить лучшее от природы во всем ее нутритивном разнообразии!
Напомним, ранее мы писали, кому нельзя есть зелень - петрушку, укроп, шпинат и лук.
А также мы рассказывали о том, кому нельзя есть редис.