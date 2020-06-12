Названа самая полезная зелень: должна быть на столе каждый день

Самая полезная зелень (иллюстративное фото: pixabay)

Эта чудо-зелень борется с инфекциями, помогает при запорах и даже отпугивает комаров

Медики назвали самую полезную зелень, которую стоит добавлять в блюда не только для аромата, ведь она обладает поистине целебными свойствами. Речь идет о любимом многими украинцами укропе, который можно употреблять в свежем виде, добавлять в приготовленные блюда, маринады и так далее.

Ряд исследований показал, что укроп оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему, пишет Telegraf.

Содержащиеся в укропе вещества помогут при метеоризме, уменьшат тошноту, устранят боли в животе, а также нормализуют пищеварение. Также зелень известна своим профилактическим эффектом. Она она борется с инфекциями, запорами и спазмами.

Диетологи говорят, что укроп богат витаминами А, В и С, кальцием, фосфором, железом, магнием и калием.

К слову, если для людей укроп - полезен, то вот комары его боятся. Репеллентом на основе этой ароматической травы можно обрабатывать кожу или помещения. Сам же спрей готовится из простого отвара.

Интересно, что известный украинский деятель альтернативной медицины, травник, целительница Наталья Зубицкая в своих интервью очень много хвалила укроп.

По ее словам чудо-зелень поможет при проблемах с поджелудочной железой. Зубицкая рекомендовала принимать настой зелени укропа (1 ст. ложка на стакан кипятка) или его семян (1 ч. ложка на стакан кипятка) четыре раза в день. Это поможет избавиться от воспалительного процесса в желудке и улучшит состояние поджелудочной железы.

"Вообще, укроп должен быть на вашем столе как можно чаще. Добавляйте его в первые и вторые блюда", - рассказывала в одном из интервью целительница.

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Автор: Styler