Названа самая вредная каша: вызывает ожирение, диабет и аллергию

Диетологи назвали самую вредную кашу, которая для многих из нас ассоциируется с детством. Речь идет о манке - эту крупу обычно готовят и употребляют с молоком. Манную кашу часто дают детям - действительно, она питательная, но полезных веществ в ней крайне мало, а вот сахара и крахмала - в избытке.

Манную кашу специалисты считают лидером антирейтинга вредных каш. И не зря. Ведь 100 грамм продукта содержит 173 калории, тогда как в шоколадном пудинге всего 150. Кроме того, в манке меньше всего клетчатки и полезных веществ (всего 2,7 г на 100 г) среди популярных круп (гречка, рис, овес, ячмень), а вот неполезного крахмала больше всего - до 84 г на 100 г.

Этот крахмал в процессе переваривания превращается в глюкозу, а затем - в сахар. То есть злоупотребление манной каши чревато ожирением и диабетом, считает диетолог Наталья Самойленко.

Белка в этой каше очень мало, а вот глютена очень много. Последний может вызывать аллергию, а также мешать полноценному усваиванию железа и витамина D в организме.

Интересно, что манка - крупа особенная, ведь по сути она является побочным продуктом при производстве пшеничной муки. 2% мелких частичек зерна, которые не размололись, и становятся манкой.

Чтобы понять, как тот или иной продукт может повышать сахар в крови, диетологи разработали специальный гликемический индекс (ГИ). Чем ГИ ниже, тем каша меньше способствует развитию ожирения и сахарного диабета. Самый вредный с этой точки зрения - сироп глюкозы, ГИ которого 100%. Так вот в манке ГИ выше 80%, поэтому злоупотреблять кашей из манной крупы не стоит.

Интересно, что недалеко от манки ушел и белый шлифованный рис. Крахмала в нем много, белка мало, а полезные витамины В1, В2, Е и РР при обработке исчезают. Поэтому диетологи рекомендуют отдавать предпочтение необработанным сортам риса.

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