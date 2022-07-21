Названы признаки, свидетельствующие о том, что автомобиль скоро сломается: не игнорируйте их

Как легко избежать поломки автомобиля

Общее обслуживание

Каждый раз, когда ваш автомобиль ездит, его детали изнашиваются. Руководство по эксплуатации точно подскажет вам, когда следует заменить все различные типы жидкостей, включая моторное масло. Он также подскажет, как часто менять шины. В любом случае, если автомобиль некоторое время не проходил техобслуживание, стоит отвезти его в гараж, чтобы проверить общее состояние.

Протектор шин

Это работает почти так же, как и с обувью: когда вы постоянно используете его для ходьбы, его подошва на самом деле не остается на месте, она даже отрывается. В результате обувь больше не держится должным образом. Тот же принцип и с автомобильными шинами. Вы должны регулярно проверять протектор, чтобы проверить, не изношен ли он или все еще работает.

Провести эту проверку можно просто и быстро благодаря небольшому тесту. Для этого вам понадобится монета. Все состоит в том, чтобы вставить деталь вертикально в одну из канавок шины.

Если вы заметили, что золотая зона полностью скрыта, это означает, что шина все еще в хорошем состоянии. Продолжайте проверку каждые 40 см и обязательно проверяйте все 4 шины, поскольку они не изнашиваются одинаково.

Глубина канавок шины имеет важное значение для безопасного и оптимального вождения. Поэтому важно всегда следить за колесами, часто проверяя давление и накачивать их, если необходимо. Также не забывайте проверить запасное колесо.

Закончилось масло

Если водитель пренебрегает обслуживанием своего автомобиля, то важно как можно скорее пройти небольшой осмотр. В частности, каждые два месяца следует проверять моторное масло.

Не забывайте всегда проверять уровень масла перед поездкой и каждые 2000 км.

Тормоза

Тормоза состоят из многих различных частей (колодок, роторов, гидравлических цилиндров, шлангов и тому подобное), и все они должны работать должным образом. Например, когда ваши тормоза пищат, это, вероятно, связано с роторами. Если вы чувствуете запах пластика или гари, это может быть связано с сильным износом подшипников.