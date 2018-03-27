Названы топ-5 самых популярных соцсетей в Украине

Стало известно, на каком месте в рейтинге запрещенные "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Наиболее популярной социальной сетью среди украинцев является Facebook. Об этом сообщил заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий во время презентации социологического исследования "Доверие к СМИ, влияние российской пропаганды, медиаграмотность в Украине", передает "Укринформ".

В частности соцсетью Facebook пользуются 35,5% украинцев.

Запрещенные российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" оказались на втором и третьем месте соответственно.

"По нашим исследованиям, 23,5% людей получают информацию из соцсетей. Наиболее популярным среди них является Facebook, которым пользуется 35,5% украинцев. Далее идут "ВКонтакте" (11,3%), Instagram (9,6%), "Одноклассники" (7,2%), Twitter (5,6%) и LinkedIn (0,5%). Больше половины населения (52,4%) говорят, что вообще не пользуются социальными сетями", - сказал Грушецкий.

Результаты опроса (ukrinform.ru)

Отмечается, что 29% украинцев пользуются исключительно западными соцсетями, прежде всего - Facebook, а 3% опрошенных посещают исключительно российские.

Кстати, социологи выяснили, что думают украинцы о войне на Донбассе.