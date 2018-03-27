Названі топ-5 найпопулярніших соцмереж в Україні

Стало відомо, на якому місці у рейтингу заборонені "ВКонтакте" та "Одноклассники"

Найбільш популярною соціальною мережею серед українців є Facebook. Про це повідомив заступник директора Київського міжнародного інститут соціології (КМІС) Антон Грушецький під час презентації соціологічного дослідження "Довіра до ЗМІ, вплив російської пропаганди, медіаграмотність в Україні", передає "Укрінформ".

Зокрема соцмережею Facebook користуються 35,5% українців.

Заборонені російські соцмережі "ВКонтакте" та "Одноклассники" опинилися на другому та третьому місці відповідно.

"За нашим дослідженням, 23,5% людей отримують інформацію із соцмереж. Найбільш популярним серед них є Facebook, яким користується 35,5% українців. Далі йдуть "ВКонтакте" (11,3%), Instagram (9,6%), "Одноклассники" (7,2%), Twitter (5,6%) і LinkedIn (0,5%). Більше половини населення (52,4%) говорять, що взагалі не користуються соціальними мережами", - сказав Грушецький.

Результати опитування (ukrinform.ua)

Відзначається, що 29% українців користуються виключно західними соцмережами, передусім - Facebook, а 3% опитаних відвідують виключно російські.

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