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Соціологи з'ясували, що думають українці про війну на Донбасі

STYLERLIFE        27.03.2018 - 17:09
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Також стала відома думка українців про переслідування російських і російськомовних в Україні

Винними у війні на Донбасі, на думку половини українців, є Росія і її прихильники, а 15% вважають винними український уряд і олігархів. Такі дані показало опитування, проведене в лютому Київським міжнародним інститутом соціології за фінансування Міністерства закордонних справ Данії ("Данида") і NED (США). Результати опублікував "Детектор Медіа".

"52% дотримуються думки, що війну почали Росія і сепаратисти. У той же час 15 відсотків опитаних покладають провину на Україну, а третина має невизначену думку; враховуючи те, що з початку війни минуло чотири роки, це є негативним фактом", - сказано у звіті.

Скріншот (detector.media)

Варто відзначити, що 43,3% опитаних вважають, що в Криму і "ЛДНР" переслідують українців та україномовних жителів. А 9,6% респондентів переконані, що в Україні переслідують росіян і російськомовних.

Скріншот (detector.media)

До речі, донеччани просять повернути українські телеканали.

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Теги: опрос, соцопрос, война на Донбассе
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