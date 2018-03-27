Социологи выяснили, что думают украинцы о войне на Донбассе

Также стало известно мнение украинцев о преследовании русских и русскоязычных в Украине

Виновными в войне на Донбассе, по мнению половины украинцев, является Россия и ее сторонники, а 15% считают виновными украинское правительство и олигархов. Такие данные показал опрос, проведенный в феврале Киевским международным институтом социологии при финансировании Министерства иностранных дел Дании ("Данида") и NED (США). Результаты опубликовал "Детектор Медиа".

"52% придерживаются мнения, что войну начали Россия и сепаратисты. В то же время 15 процентов опрошенных возлагают вину на Украину, а треть имеет неопределенное мнение; учитывая, что с начала войны прошло четыре года, это является негативным фактом", - сказано в отчете.

Скриншот (detector.media)

Стоит отметить, что 43,3% опрошенных считают, что в Крыму и "ЛДНР" преследуют украинцев и украиноязычных жителей. А 9,6% респондентов убеждены, что в Украине преследуют русских и русскоязычных.

Скриншот (detector.media)

Кстати, дончане просят вернуть украинские телеканалы.