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"Почему мы должны слушать это?": дончане просят вернуть украинские телеканалы (видео)

STYLERLIFE        27.03.2018 - 17:04
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

На Донбассе высказались о российском телевидении

Жители Донбасса, в частности Красногоровки, просят вернуть им украинские телеканалы. Соответствующее видео опубликовано на странице Михаила Журналиста в соцсети Facebook.

"Это видео – крик души людей, которых "гипнотезировали" моск*ли, а потом "ж*поблок"...Это видео для тех, кто говорит: "Какая разница, на каком языке говорить?". Это видео о тех людях, которые живут за три километра от Донецка и хотят: украинский язык, школу, телевидение, газеты. А им этого не дают", - написал автор публикации.

 

Это видео - крик души людей, которых "гіпнотезували" моск..ли, а потом "жопоблок".. Это видео для тех, кто говорит: "Какая разница, на каком языке говорить?" Это видео о тех людях, которые живут за 3 километра от Донецка и хотят: украинский язык, школу, телевидение, газеты. А им этого не дают. И псевдо су..а наша власть, своими руками порождает сепаратизм. Подарим жителям Донетчины и Луганщины - украинскую Украину!

Опубликовано Михаилом Журналистом 25 март 2018 г.

Видео: Жители Красногоровки о телевидении (facebook.com/100023787874487)

"Украинское телевидение, почему его нет в Красногоровке? Я вас очень прошу, люди добрые, верните нам "5 канал", "1 + 1", "Интер", любой канал, дайте нам хоть три. Почему мы должны слушать это дерьмо, которое выгребает Россия на нашу неньку?" – спросила одна из местных жителей.

"Перекройте, чтобы люди смотрели украинское", - выкрикивала другая женщина в это время.

Скриншот поста (facebook.com/Михайло_Журналіст)

Кстати, в старейшем университете Турции будут изучать украинский язык и литературу.

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Теги: Донбасс, украинский язык, украинское телевидение
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