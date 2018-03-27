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"Чому ми повинні слухати це?": донеччани просять повернути українські телеканали (відео)

STYLERLIFE        27.03.2018 - 17:04
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

На Донбасі висловилися про російське телебачення

Жителі Донбасу, зокрема Красногорівки, просять повернути їм українські телеканали. Відповідне відео опубліковане на сторінці Михайла Журналіста в соцмережі Facebook.

"Це відео – крик душі людей, яких "гіпнотезували" моск*лі, а потім "ж*поблок"…Це відео для тих, хто каже: "Яка різниця, якою мовою говорити?". Це відео про тих людей, які живуть за три кілометра від Донецька і хочуть: українську мову, школу, телебачення, газети. А їм цього не дають", - написав автор публікації.

 

Це відео- крик душі людей, яких "гіпнотезували" моск..лі, а потім "жопоблок".. Це відео для тих, хто каже: "Яка різниця, на якій мові говорити?" Це відео про тих людей, які живуть за 3 кілометра від Донецька і хочуть: українську мову, школу, телебачення, газети. А їм цього не дають. І псевдо су..а наша влада, своїми руками породжує сепаратизм. Подаруймо жителям Донеччини і Луганщини- українську Україну!

Опубліковано Михайлом Журналістом 25 березень 2018 р.

Відео: Жителі Красногорівки про телебачення (facebook.com/100023787874487)

"Українське телебачення, чому його немає в Красногорівці? Я вас дуже прошу, люди добрі, поверніть нам "5 канал", "1 + 1", "Інтер", будь-який канал, дайте нам хоч три. Чому ми повинні слухати це лайно, яке вигрібає Росія на нашу неньку?" – спитала одна з місцевих жителів.

"Перекрийте, щоб люди дивились українське", - викрикувала інша жінка в цей час.

Скріншот поста (facebook.com/Михайло_Журналіст)

До речі, у найстарішому університеті Туреччини вивчатимуть українську мову та літературу.

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Теги: Донбасс, украинский язык, украинское телевидение
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